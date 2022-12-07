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Sosyal medya fenomenine otobüs yolculuğu eziyet oldu! Sebepsiz yere suratına KESİK ATILDI! Ağzından kulağına kadar dikiş atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.12.2022 16:26
Brezilya'da yaşamını sürdüren genç bir sosyal medya fenomeni, bir otobüs yolculuğu sırasında felaketi yaşadı. Geçen Salı (29 Kasım) Recife ile Salvador arasında yolculuk yaparken sabah 5'te bir kadın tarafından hiçbir neden yokken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadının suratında, popüler sinema karakteri Joker'in yara izini anımsatan bir iz kaldı.
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