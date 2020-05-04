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Son dakika: Yunanistan'ın 'Türk jetleri engelledi' iddiasına yanıt |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiği iddiasını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a Türk savaş uçaklarının Ege'de Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopteri taciz ettiği iddiası soruldu.

Aksoy, "Savaş uçaklarımız ege'de rutin faaliyetlerini icra ediyorlar, Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada ayrıca "Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın Yunanistan'a bir faydası yoktur" ifadesine yer verdi.

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