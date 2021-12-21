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Son dakika: Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler - Video

İHA
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Giriş: 21.12.2021 21:09
Aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yollarda büyük hasar meydana gelirken, Mairana şehrindeki nehrin suları şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu 1 köprü yıkıldı. Yerel yetkililere göre inşaat aşamasında olan köprünün büyük bir kısmı yok oldu. İlk belirlemelere göre ise 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yeni görüntüler.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yollarda büyük hasar meydana gelirken, Mairana şehrindeki nehrin suları şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu 1 köprü yıkıldı. Yerel yetkililere göre inşaat aşamasında olan köprünün büyük bir kısmı yok oldu.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes yaptığı açıklamada, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca ve Potosi eyaletlerinde 26 yerleşim yerinde etkili olan sel ve toprak kaymaları nedeniyle 8 kişi hayatını kaybettiğini bildirdi. Sel ve fırtına 351 evde hasara yol açarken, 4 bin 612 kişi evlerinden tahliye edildi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce felaketten zarar gören vatandaşlara maddi destek verileceğini duyururken, selden etkilenen bölgelerde kurtarma ve acil yardım çalışmalarına devam ediliyor.

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