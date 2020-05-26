Son dakika: Rusya'da askeri helikopter düştü 4 asker öldü! Helikopterin düşme anı kameraya yansıdı |Video

Son dakika haberi; Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mİ-8 tipi askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında düştüğü açıklandı. 4 asker öldü. Helikopterin düşme anına ait görüntüler kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.

Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.