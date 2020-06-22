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Son dakika: Köprü daha fazla dayanamadı facia böyle geldi! Dehşet anları kamerada |Video

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Giriş: 22.06.2020 17:32
Güncelleme:22.06.2020 17:46
Son dakika haberi... Hindistan’da Çin sınırına yakın bir bölgede TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Hindistan'da Çin sınırındaki Uttarakhand bölgesinde bir köprü inşaat aracı taşıyan TIR'ın ağırlığını kaldıramayınca çöktü.

Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde o sırada bir kişinin TIR'ın arkasında köprüde yürüdüğü görülüyor.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, köprüde yürüyen kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu TIR şoförü ve içindeki diğer kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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