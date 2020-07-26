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Son dakika: İtalya Avrupa Birliği'nden ayrılıyor mu? AB'den ayrılmayı savunanlar parti kurdu: Italexit

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Giriş: 26.07.2020 11:01
Güncelleme:26.07.2020 11:08
Son dakika haberi... İngiltere’nin ardından İtalya da Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde önemli bir girişim gerçekleştirdi. İtalya’da AB’den ayrılmayı savunan bir siyasi parti resmen kuruldu. Yeni partiye ise “Italexit” adı verildi. İtalya Avrupa Birliği'nden ayrılıyor mu? İtalya’da bu fikrin karşılığı var mı? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, canlı yayında detayları Roma’dan aktardı.

İngiltere'nin ardından İtalya da Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde önemli bir girişim gerçekleştirdi. İtalya'da AB'den ayrılmayı savunan bir siyasi parti resmen kuruldu. Yeni partiye ise "Italexit" adı verildi. İtalya Avrupa Birliği'nden ayrılıyor mu? İtalya'da bu fikrin karşılığı var mı? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, canlı yayında detayları Roma'dan aktardı.

BUGÜN REFERANDUM OLSA...

Keşaplı, "Bugün bir referandum olsa İtalya'da yüzde 40-50 oranda vatandaş AB'den çıkmaya evet diyecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok sayıda İtalyan bu süreçten mutsuz." ifadelerini kullandı.

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