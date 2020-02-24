Son dakika: İran’da koronavirüsten (Covid-19) 50 kişi öldü iddiası!

SON DAKİKA HABERİ: Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya alarm halinde... Son dakika haberine göre İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis'te milletvekillerine hitaben eden Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Covid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi.

Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi.

Kum'da Covid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti:

"Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."

Sağlık Bakanı Said Nemeki'den, Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettiğini aktaran Emirabadi, "Sağlık Bakanı'na 'Halka neden yalan söylüyorsunuz?' dedim." ifadesini kullandı.

Emirabadi ayrıca Kum'da 250 kişinin karantina altında olduğunu kaydetti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Covid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e sunduğu raporda, Covid-19 nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

ÇİN'DE SALGININDA ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 594'E YÜKSELDİ



Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 594'e çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.

Bununla birlikte Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434'e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481'e geriledi.

Bugüne kadar Covid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734'e çıktı.

Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong'da 74'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.