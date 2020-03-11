Otoyolda feci olay! Seyir halindeyken aniden... |Video

Otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, seyir halinde ilerleyen bir otomobilin ön camına saplandı. Parçanın yarısının camı kırarak içeriye girdiği anlar kaydedildi. Rusya Moskova'da gerçekleşen olay saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir otoyolda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde otoyolda ilerleyen bir otomobilin ön camına, karşı şeritten uçan bir metal levha saplandı. Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda metal bir levhanın sertçe aracın ön camına çarptığı ve levhanın yarısının camı kırarak aracın içerisine girdiği görüldü.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, levhanın karşı şeride nasıl fırladığına ilişkin inceleme başlatırken; yerel medya, olayda sürücünün yara almadığını bildirdi.