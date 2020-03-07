Çin'de koronavirüs hastalarının karantina altında tutulduğu otel çöktü! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre Çin'de karantinaya alınan koronavirüs hastalarının karantina altında olduğu beş katlı bir otel çöktü. İlk belirlemelere göre enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı bildirildi. 23 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Olay yerinden işte ilk görüntüler.

Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.



Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.