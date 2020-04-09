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09.04.2020

Brezilya'da şoke eden görüntüler! Yol kenarlarında koronavirüs duası |Video

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkeler arasında olan Brezilya’da ölümlerin artması nedeniyle yol kenarlarına dizilen ve dizlerinin üstüne çöken onlarca evanjelist dua etti. O anlar amatör kameralar trafından görüntülendi.

Brezilya'da Sao Paulo kentindeki Bras bölgesinde onlarca evanjelist, ülkede koronavirüs nedeniyle vaka ve ölüm sayılarında artışın sonucu yol kenarlarında dizlerinin üstüne çökerek dua etti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Otobüse binen bir yolcu tarafından kayda alınan görüntülerde, onlarca evanjelistin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde aralarında birer metre mesafe bırakarak dizlerinin üzerine çökmüş şekilde dua ettikleri görüldü.

Dua eden evanjelistlerin yol kenarlarına sıralanarak oturduğu anlar bölge halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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