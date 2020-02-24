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24.02.2020

Son dakika: Fransa’da Sarı Yelekliler sivil araca saldırdı | Video

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı Sarı Yelekliler protestolarının 67’nci haftasında sivil bir aracı devirerek yola barikat kurdu. O anlar kameralara yansıdı. Fransa'da önce 'Sarı Yelekliler' adıyla ve daha sonra Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlayan genel grevle birleşen protestolar 67'nci haftasına girdi.

SARI YELEKLİLER SİVİL ARACA SALDIRDI

Lille kentinde polisle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Sosyal medyada kaydedilen görüntülerde, eylemcilerin bir sivil aracı devirerek yola barikat kurduğu görüldü. Polis, eylemcilere cop ve biber gazı ile müdahale etti.

MACRON TOPLANTI YAPACAK

Olayların 67 hafta boyunca devam etmesi sebebiyle Paris'te düzenlenen tarım festivaline katılan Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilerin temsilcisiyle Elysee Sarayı'nda görüşme yapacağını açıkladı. Toplantının detayları henüz yetkililerce açıklanmadı.

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