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Son dakika: Endişe veren açıklama! Deniz mahsulünde koronavirüs (Covid-19) tespit edildi!
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya yönelik önlemlerin artırıldığı Çin’den endişe verici bir açıklama geldi. Çin’li uzmanlar Ekvador’dan gelen ithal karides paketlerinde Covid-19 tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya yönelik önlemlerin artırıldığı Çin'den endişe verici bir açıklama geldi.
Çin'li uzmanlar Ekvador'dan gelen ithal karides paketlerinde Covid-19 tespit edildiğini bildirdi.