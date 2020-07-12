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Videolar Dünya Videoları Son dakika: Endişe veren açıklama! Deniz mahsulünde koronavirüs (Covid-19) tespit edildi!

Son dakika: Endişe veren açıklama! Deniz mahsulünde koronavirüs (Covid-19) tespit edildi!

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Giriş: 12.07.2020 15:41
Güncelleme:12.07.2020 15:50
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya yönelik önlemlerin artırıldığı Çin’den endişe verici bir açıklama geldi. Çin’li uzmanlar Ekvador’dan gelen ithal karides paketlerinde Covid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya yönelik önlemlerin artırıldığı Çin'den endişe verici bir açıklama geldi.



Çin'li uzmanlar Ekvador'dan gelen ithal karides paketlerinde Covid-19 tespit edildiğini bildirdi.

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