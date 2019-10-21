21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.10.2019

Son dakika: Donald Trump’tan flaş Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ve terör örgütü YPG’nin çekilmesiyle ilgili, “Suriye’de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Kürtlere (YPG/PKK) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik” açıklamasında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Donald Trump’tan flaş Suriye açıklaması
Donald Trump’tan flaş Suriye açıklaması
İsrail basınından Türkiye aleyhinde kirli algı operasyonu
İsrail basınından Türkiye aleyhinde kirli algı operasyonu
ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız LaFarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!
ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız LaFarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!
Başkan Erdoğan'a Lübnan'da sevgi gösterisi!
Başkan Erdoğan'a Lübnan'da sevgi gösterisi!
İkinci kattan düşen çocuk mucize kurtuluşu
İkinci kattan düşen çocuk mucize kurtuluşu
Savaş uçağı pist kenarındaki görevlileri savurdu
Savaş uçağı pist kenarındaki görevlileri savurdu
Boris Johnson imzasını bile atmadı! Brexit'te flaş gelişme...
Boris Johnson imzasını bile atmadı! Brexit'te flaş gelişme...
Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı
Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı
S-400 böyle ateşlendi!
S-400 böyle ateşlendi!
Yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
Yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
Macron'dan Erdoğan ile görüşeceğiz açıklaması
Macron'dan "Erdoğan ile görüşeceğiz" açıklaması
PKK/YPG'nin MOBESE merkezi basıldı!
PKK/YPG'nin MOBESE merkezi basıldı!
Daha Fazla Video Göster