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SON DAKİKA | ABD'nin Nashville kentinde patlama! Şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı

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Giriş: 25.12.2020 23:31
Güncelleme:25.12.2020 23:34
Son dakika haberi... ABD'nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlamanın şiddetini, çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Şoke eden görüntülerde patlamanın şiddetiyle kapının açıldığı, camlarının kırıldığı görülüyor.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından soruşturma başlatıldı.



PATLAMANIN NEDENİ NE?

Soruşturmayı FBI devralırken, polis olayın "kasıtlı bir eylem" olduğuna inanıldığını açıklamıştı.

Araçtaki patlama anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası, patlama anının şiddetini gözler önüne serdi.



ŞOKE EDEN PATLAMA GÖRÜNTÜSÜ

Görüntülerde patlamanın etkisiyle binanın giriş kapısının açıldığı, camlarının kırıldığı görüldü.

Patlama anı çevrede bulunan başka bir binanın da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüde, patlamanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına döndüğü görülürken, alarmların çaldığı duyuldu.

Olay yerine yakın bir apartmanda dairesinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ise büyük bir gürültü duyulurken, patlamanın etkisiyle etrafın aydınlandığı görüldü.

Öte yandan patlamada şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Son dakika: ABDnin Nashville kentinde Noel sabahı büyük patlama SON DAKİKA: ABD'NİN NASHVİLLE KENTİNDE NOEL SABAHI BÜYÜK PATLAMA
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