21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Sosyal medya hesabından canlı yayınladı |Video

Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Sosyal medya hesabından canlı yayınladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2020 09:42
Güncelleme:21.05.2020 09:46
Son dakika haberi... ABD yine bir silahlı saldırı çokuyla sarssıldı. Arizona eyaletinde bir AVM'de yaşanan olayda saldırgan etrafa ateş etmeye başladı. Saldırı anını sosyal medya hesabından da canlı yayınladı. Akıllara da Yeni Zelanda’daki katliam geldi. Saldırı sonrası 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Son dakika haberi... ABD yine bir silahlı saldırı çokuyla sarssıldı. Arizona eyaletinde bir AVM'de yaşanan olayda saldırgan etrafa ateş etmeye başladı. Saldırı anını sosyal medya hesabından da canlı yayınladı. Akıllara da Yeni Zelanda'daki katliam geldi.

Saldırı sonrası 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Silahlı saldırı! Canlı yayınladı
Silahlı saldırı! Canlı yayınladı
Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
Beyzbol topu büyüklüğünde dolu şoku
Beyzbol topu büyüklüğünde dolu şoku
Türk SİHA’sı yerle bir etti! İşte vurulma anı
Türk SİHA’sı yerle bir etti! İşte vurulma anı
Sokak partisine polis baskını
Sokak partisine polis baskını
Oara nakil aracına baltalı soygun
Oara nakil aracına baltalı soygun
O şehri sis yuttu
O şehri sis yuttu
Libya ordusundan Hafter'e yeni şok!
Libya ordusundan Hafter'e yeni şok!
Libya Hafter'in harp sistemini vurdu
Libya Hafter'in harp sistemini vurdu
Trump çareyi Müslüman doktorda buldu
Trump çareyi Müslüman doktorda buldu
Rusya’da tüyler ürperten görüntü
Rusya’da tüyler ürperten görüntü
Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor!
Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor!
Daha Fazla Video Göster