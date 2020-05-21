Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Sosyal medya hesabından canlı yayınladı |Video

Son dakika haberi... ABD yine bir silahlı saldırı çokuyla sarssıldı. Arizona eyaletinde bir AVM'de yaşanan olayda saldırgan etrafa ateş etmeye başladı. Saldırı anını sosyal medya hesabından da canlı yayınladı. Akıllara da Yeni Zelanda’daki katliam geldi. Saldırı sonrası 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Son dakika haberi... ABD yine bir silahlı saldırı çokuyla sarssıldı. Arizona eyaletinde bir AVM'de yaşanan olayda saldırgan etrafa ateş etmeye başladı. Saldırı anını sosyal medya hesabından da canlı yayınladı. Akıllara da Yeni Zelanda'daki katliam geldi.

Saldırı sonrası 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatan polis 1 kişiyi de gözaltına aldı.