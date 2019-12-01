BİZE ULAŞIN
01.12.2019
Şok iddia: Amazonları Leonardo DiCaprio yaktı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar’daki yangınlarla ilgili ilginç bir çıkışa imza attı. Yangınları ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun çıkarttığını iddia etti. Bolsonaro açıklamasında "Bu Leonardo DiCaprio havalı adam, değil mi? Amazonlar’ın yakılması için para veriyor” dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.