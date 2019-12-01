Şok iddia: Amazonları Leonardo DiCaprio yaktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar’daki yangınlarla ilgili ilginç bir çıkışa imza attı. Yangınları ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun çıkarttığını iddia etti. Bolsonaro açıklamasında "Bu Leonardo DiCaprio havalı adam, değil mi? Amazonlar’ın yakılması için para veriyor” dedi.