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Siyonistlere dünyada rahat yok!

Siyonistlere dünyada rahat yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 10:47
Güncelleme:08.01.2025 10:47
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma dünyanın adalet sahibi ülkelerinden ve vicdanlı insanlarından tepkiler yağmaya devam ediyor. Brezilya'da tatile gittiği sırada savaş suçu işlediği gerekçesiyle dava açılan İsrail askerinin Siyonist elçilik tarafından Arjantin'e kaçırırlmıştı. Arjantin'de de İsrailli askere dava açıldı. Diğer taraftan Mexico City'de bir aktivist, İsrail'in Orta Doğu kasabı Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bal mumu heykelini çekiçle parçaladı.
Siyonistlere dünyada rahat yok!
Siyonistlere dünyada rahat yok!
Siyonistlere dünyada rahat yok!
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