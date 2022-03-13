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Siviller Ukrayna’dan tahliye ediliyor! Kavuşma anları A Haber’de! Babasına böyle seslendi

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 14:27
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna’dan tahliye edilenler Vinnitsya kentine ulaştı. A Haber farklı bölgelerde haber nöbetini sürdürüyor. Ukrayna'dan yaşayan Victoria eşiyle telefonda konuştu. Kızı Aylin'in babasına seslenmesi yürekleri yaktı.
Kavuşma anları A Haber’de KAVUŞMA ANLARI A HABER'DE

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