13 Mart 2022, Pazar
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Siviller Ukrayna’dan tahliye ediliyor! Kavuşma anları A Haber’de! Babasına böyle seslendi
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna’dan tahliye edilenler Vinnitsya kentine ulaştı. A Haber farklı bölgelerde haber nöbetini sürdürüyor. Ukrayna'dan yaşayan Victoria eşiyle telefonda konuştu. Kızı Aylin'in babasına seslenmesi yürekleri yaktı.