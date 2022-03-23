23 Mart 2022, Çarşamba
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Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda'da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dünya genelinde gıda tedariğinde büyük aksamalara neden oluyor. Almanya'da marketlerde un ve yemeklik yağ reyonlarının boş kalmasının ardından bu kez benzer görüntüler Hollanda'da kayda geçti. A Haber muhabiri Fatih Özyar son durumu anlattı.