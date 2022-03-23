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Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda'da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

A Haber
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Giriş: 23.03.2022 10:50
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dünya genelinde gıda tedariğinde büyük aksamalara neden oluyor. Almanya'da marketlerde un ve yemeklik yağ reyonlarının boş kalmasının ardından bu kez benzer görüntüler Hollanda'da kayda geçti. A Haber muhabiri Fatih Özyar son durumu anlattı.
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