Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı sardı! Hollanda'da bazı marketlerde sıvı yağ tükendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dünya genelinde gıda tedariğinde büyük aksamalara neden oluyor. Almanya'da marketlerde un ve yemeklik yağ reyonlarının boş kalmasının ardından bu kez benzer görüntüler Hollanda'da kayda geçti. A Haber muhabiri Fatih Özyar son durumu anlattı.

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