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Sırp tenisçi Djokovic'e muafiyet tanınacak mı?

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Giriş: 10.01.2022 10:18
Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in "aşı muafiyeti" nedeniyle yaşadıkları, Avustralya açık tenis turnuvasının önüne geçti. Vizesi iptal edildiği için göçmen gözaltı merkezi olarak kullanılan bir otelde tutulan Djokovic'in davası 10 Ocak Pazartesi günü görülecek. Destekçileriyse otelin önündeki protestolarını sürdürüyor.
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