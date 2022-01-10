10 Ocak 2022, Pazartesi
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Sırp tenisçi Djokovic'e muafiyet tanınacak mı?
Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in "aşı muafiyeti" nedeniyle yaşadıkları, Avustralya açık tenis turnuvasının önüne geçti. Vizesi iptal edildiği için göçmen gözaltı merkezi olarak kullanılan bir otelde tutulan Djokovic'in davası 10 Ocak Pazartesi günü görülecek. Destekçileriyse otelin önündeki protestolarını sürdürüyor.