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Sırp lider Milorad Dodik'ten tansiyonu yükselten açıklama

A Haber
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Giriş: 12.01.2022 16:26
Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemlerini sürdürüyor. Bölgede tansiyon yükseliyor. Dodik son olarak, Bosna Hersek dahilindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için yemini olduğunu söyledi. Ayrıntıları Sofya'dan A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.
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