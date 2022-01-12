Sırp lider Milorad Dodik'ten tansiyonu yükselten açıklama

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemlerini sürdürüyor. Bölgede tansiyon yükseliyor. Dodik son olarak, Bosna Hersek dahilindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için yemini olduğunu söyledi. Ayrıntıları Sofya'dan A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

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