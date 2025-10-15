SDG ile Şam arasında ön anlaşma! Şara ile anayasa maddeleri gündeme geldi

Suriye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG ile Şam yönetimi arasında silahlı unsurların Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bir ön anlaşma sağlandı.

