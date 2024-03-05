05 Mart 2024, Salı
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Schengen vizesinde yeni dönem!
Schengen vize şikayetleri sıkça gündem olurken, Almanya Büyükelçiliği yetkilileri yeni sistem hazırlığında olduklarını belirtmişti. Almanya, bugün resmi olarak iki aşamalı yeni randevu sistemine geçtiğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.