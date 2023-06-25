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Rusya'yı nasıl bir süreç bekliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2023 13:24
1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? Putin ve Wagner'i bekleyen süreç ne? Bu soruların cevaplarını A Haber canlı yayın konuklarımızla detaylandırdık.
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