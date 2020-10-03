Dünyayı etkisi altına alan yaklaşık 35 milyon kişiyi etkileyen ve 1 milyondan fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı ilaç ve aşı çalışmaları sürüyor. Rusya ağustos ayı ortasında dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V'yi tescil etmişti. Şimdi ise ikinci aşıyı tescil etmeye hazırlanıyor. 'EpiVacCorona' adlı aşıyı geliştiren araştırma merkezi Vektor, klinik deneylerin ilk iki aşamasında aşının etkin ve güvenli olduğunun görüldüğünü açıkladı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ise aşının 15 Ekim'e kadar onay verileceğini açıkladı. Peki aşı ne zaman ve kimlere uygulanacak? Seri üretim ne zaman başlayacak? İşte sıcak gelişmenin detayları...

Dünyayı etkisi altına alan yaklaşık 35 milyon kişiyi etkileyen ve 1 milyondan fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı ilaç ve aşı çalışmaları sürüyor.

Rusya ağustos ayı ortasında dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V'yi tescil etmişti. Şimdi ise ikinci aşıyı tescil etmeye hazırlanıyor. 'EpiVacCorona' adlı aşıyı geliştiren araştırma merkezi Vektor, klinik deneylerin ilk iki aşamasında aşının etkin ve güvenli olduğunun görüldüğünü açıkladı.

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ise aşının 15 Ekim'e kadar onay verileceğini açıkladı. Peki aşı ne zaman ve kimlere uygulanacak? Seri üretim ne zaman başlayacak? İşte sıcak gelişmenin detayları...