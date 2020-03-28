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Rusya'dan koronavirüs (corona virus) ile ilgili yeni tedbirler aldı |Video
Rusya koroknavirüs (corona virus) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Rus uzmanlar koronavirüsün önümüzdeki günlerde zirve yapacağını söylemesinin ardından bugünden itibaren 9 günlü resmi tatil ilan edildi. Son 24 saat içerisinde 192 yeni vaka daha tespit edilirken toplam vaka sayısı 1036'ya yükseldi. Bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle birlikte virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 oldu. Krelim Sarayı'nda da virüs tespit edildiğinin açıklanmasının bu kişinin Putin ile temasta bulunmadığı duyuruldu. Öte yandan Rus basını sokağa çıkma yasağının gelebileceğini yazdı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
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