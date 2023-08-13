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Rusya'dan Karadeniz'de uyarı ateşi

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Giriş: 13.08.2023 14:41
Son dakika haberi… Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi.
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