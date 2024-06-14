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Rusya'dan G7 zirvesine tepki! Rus gemilerine Küba’da törenli karşılama

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 01:16
Rusya ile batı arasındaki gerilim sürüyor. NATO Genel Sekreteri nükleer cephaneliklerin tehditlere göre güncellendiğini açıkladı. Rus savaş gemileri için ise Küba’da tören yapıldı. Almanya ve Polonya ise kendi envanterlerinde yeteri kadar silah kalmadığı için Ukrayna’ya yeni hava savunma sistemi vermeyi reddetti. ABD ise Ukrayna ile 10 yıllık savunma anlaşması imzaladı. Biden imza töreni sırasında Amerikan askerlerinin Rusya’ya karşı savaşmayacağını da söyledi. İşte detaylar…
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