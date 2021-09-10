10 Eylül 2021, Cuma
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Rusya'da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı
Rusya'da bir okul inşaatını denetlemek için habersiz ziyarette bulunan bölge valisi şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Valiyi ayakta durmakta zorlanan alkollü bekçi karşıladı. Şantiyede ise bir tane bile işçi bulunamadı. O anları cep telefonuyla kaydeden vali sorumlular hakkında da soruşturma başlattı.