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Rusya'da okula giden vali neye uğradığını şaşırdı! Kapıyı açmak isterken yere yığıldı

A Haber
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Giriş: 10.09.2021 09:45
Rusya'da bir okul inşaatını denetlemek için habersiz ziyarette bulunan bölge valisi şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Valiyi ayakta durmakta zorlanan alkollü bekçi karşıladı. Şantiyede ise bir tane bile işçi bulunamadı. O anları cep telefonuyla kaydeden vali sorumlular hakkında da soruşturma başlattı.
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