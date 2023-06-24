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Rusya'da neler oluyor? Sokaklarda son durum ne? A Haber muhabiri anlattı

A Haber
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Giriş: 24.06.2023 14:06
Son dakika haberi... Rusya sokaklarında son durum ne? Rusya'da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'dan son gelişmleri aktardı. İşte Rusya'da yaşananlar...
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