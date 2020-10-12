Rusya’da motosikletli açılmış köprüyü fark etmeyerek boşluğa düştü! Ölüm anı kamerada...

Rusya’da motosikletli bir kişi, açılmış köprüyü fark etmeyerek boşluğa düştü. Motosikletli kişinin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanı olduğu ve kazada yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Korkunç kaza, Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Motosikletli kişi, açılmış köprüyü fark etmedi ve frene basmasına rağmen duramayarak, köprüdeki boşluğa düştü.



ÖLÜME BÖYLE GİTTİ

Rus medyası, kaza yapan kişinin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanı olduğunu ve kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.