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Rusya'da kamyon askeri otobüslerin arasına girdi: 4 ölü, 45 yaralı

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Giriş: 11.01.2021 22:01
Güncelleme:11.01.2021 22:10
Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde bir kamyonun askeri otobüslerin arasına girmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 asker öldü, 45 asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Krasnogorsk şehrinin otoyolunda kamyon, 5 otobüsten oluşan askeri konvoyun arasına daldı.

Meydana gelen zincirleme kazada, 4 asker hayatını kaybetti, 45 asker ise yaralandı.

Yaralananlardan 16'sının durumunun ağır olduğu belirtilirken, kamyon şoförünün gözaltına alındığı aktarıldı.

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