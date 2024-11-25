25 Kasım 2024, Pazartesi
Rusya’da “çocuksuzluk” propagandası yasaklandı! Putin’den aile değerleri için sert tedbir
Rusya'da geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapılmasını yasaklayan yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, geleneksel aile değerlerine karşı propagandayı yasaklayan yasayı imzaladı. Böylece çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek