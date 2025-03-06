06 Mart 2025, Perşembe
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Rusya ve Fransa gerilimi! Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
Fransa ile Rusya arasında gerilim yükseliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına, Moskova'dan çok sert tepki geldi. Macron'a 'mikron' benzetmesi yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da yeni açıklamalar var. Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev gelişmeleri aktardı.