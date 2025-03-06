Rusya ve Fransa gerilimi! Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit

Fransa ile Rusya arasında gerilim yükseliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına, Moskova'dan çok sert tepki geldi. Macron'a 'mikron' benzetmesi yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da yeni açıklamalar var. Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN