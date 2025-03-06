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Rusya ve Fransa gerilimi! Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit

Rusya ve Fransa gerilimi! Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 13:47
Fransa ile Rusya arasında gerilim yükseliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına, Moskova'dan çok sert tepki geldi. Macron'a 'mikron' benzetmesi yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da yeni açıklamalar var. Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev gelişmeleri aktardı.
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Rusya ve Fransa gerilimi! Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
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