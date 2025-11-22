Rusya-Ukrayna savaşı! ABD Başkanı Trump Zelenskiy’e gün verdi

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "28 maddelik barış planı" açıklayan ABD Başkanı Trump'tan, Kiev'e ultimatom geldi, "Zelenskiy'nin anlaşmayı kabul etmesi için son gün perşembe" dedi. O açıklamadan kısa süre sonra da, Rus lider Putin kamera karşısına geçti. Anlaşmayı 'genel çerçevede' kabul etmeye hazır olduklarını söyleyen Putin üzerinde çalışılması gereken bazı küçük detaylar olduğunu da ekledi.

