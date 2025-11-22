22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Rusya-Ukrayna savaşı! ABD Başkanı Trump Zelenskiy’e gün verdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 09:25
Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "28 maddelik barış planı" açıklayan ABD Başkanı Trump'tan, Kiev'e ultimatom geldi, "Zelenskiy'nin anlaşmayı kabul etmesi için son gün perşembe" dedi. O açıklamadan kısa süre sonra da, Rus lider Putin kamera karşısına geçti. Anlaşmayı 'genel çerçevede' kabul etmeye hazır olduklarını söyleyen Putin üzerinde çalışılması gereken bazı küçük detaylar olduğunu da ekledi.
