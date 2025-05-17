Rusya-Ukrayna müzakereleri devam edecek!

İstanbul’da kurulan Rusya-Ukrayna müzakere masasından ateşkes kararı çıkmadı… Ancak taraflar, savaşın başından bu yana en kapsamlı esir takası anlaşmasına imza attı. Şimdi gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin ve Zelenski ile yapacağı kritik görüşmede. Peki bu temaslar sonrası ne değişecek? Rusya kulislerinde hangi senaryolar konuşuluyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova’dan çarpıcı detaylarla karşınızda.

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