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Rusya Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: ABD bombardıman uçağı... |Video
Son dakika haberi; Rusya ve ABD arasındaki adı konulmayan 'soğuk savaş' yeniden başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiği o anları sosyal medyada hesabından yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellediği belirtildi.
RUSYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
Rusya Savunma Bakanlığı o anları sosyal medyada hesabından yayınladı.
Görüntülerde tespit edilen Amerikan bombardıman uçağı ve birkaç yabancı keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasına karşılık, SU-27 tipi uçakların kalkış yaparak Amerikan uçağını takibe başladığı anlar yer alıyor.