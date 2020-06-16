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Rusya Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: ABD bombardıman uçağı... |Video

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Giriş: 16.06.2020 17:42
Son dakika haberi; Rusya ve ABD arasındaki adı konulmayan 'soğuk savaş' yeniden başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiği o anları sosyal medyada hesabından yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellediği belirtildi.

RUSYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Rusya Savunma Bakanlığı o anları sosyal medyada hesabından yayınladı.

Görüntülerde tespit edilen Amerikan bombardıman uçağı ve birkaç yabancı keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasına karşılık, SU-27 tipi uçakların kalkış yaparak Amerikan uçağını takibe başladığı anlar yer alıyor.

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