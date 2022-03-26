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Rusya Savunma Bakanı Şoygu’ya ilişkin yeni iddia! Görüntüler eski mi?

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Giriş: 26.03.2022 11:18
Güncelleme:26.03.2022 11:18
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 12 günün ardından ilk kez güvenlik konseyine katılmıştı. Şoygu'nun görüntüleri Putin tarafından görevden alındı iddialarına yanıt olmuştu ancak toplantı sırasında Rus Savunma Bakanının görüntülerinin kararması, "Bant kayıt mı?" iddialarını gündeme getirdi.
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