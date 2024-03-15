Rusya sandık başına gidiyor: 4 aday yarışacak

İki yılı aşkın bir süredir devam edan Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki ilk devlet başkanlığı seçimi bugün başlıyor. Rusya, devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor. 4 adayın yarışacağı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Putin'in zaferle ayrılması bekleniyor. İlhak edilen Donbas ve Kırım'da da oy kullanılacak.

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