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Rusya sandık başına gidiyor: 4 aday yarışacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 09:56
İki yılı aşkın bir süredir devam edan Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki ilk devlet başkanlığı seçimi bugün başlıyor. Rusya, devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor. 4 adayın yarışacağı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Putin'in zaferle ayrılması bekleniyor. İlhak edilen Donbas ve Kırım'da da oy kullanılacak.
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