25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya Polonya sınırını vurabilir!

Rusya Polonya sınırını vurabilir!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2022 21:35
Polonya - Ukrayna sınırına giderek bölgedeki son durumu paylaşan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali son derece önemli açıklamalarda bulunuyor. 50 kilometrelik bir araç kuyruğunun oluştuğunu söyleyen Sali, insanların araçlarını terk ederek ağaçların içine girdiğini ve Rus uçaklarının bölgeyi vurabileceğini ifade etti.
Rusya Polonya sınırını vurabilir!
Rusya Polonya sınırını vurabilir!
Zelenskiy meydan okudu: Kiev’deyim
Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim
Ukraynalı çocuktan duygulandıran mesaj!
Ukraynalı çocuktan duygulandıran mesaj!
Karadeniz semalarında gizemli İHA
Karadeniz semalarında gizemli İHA
Putin ve Zelenskiy masaya oturur mu?
Putin ve Zelenskiy masaya oturur mu?
Odessa’yı terk edeceğiz
"Odessa’yı terk edeceğiz"
Rus birliğine böyle engel olmaya çalıştı!
Rus birliğine böyle engel olmaya çalıştı!
AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım
AB’den Putin ve Lavrov’a yaptırım
Halk Kiev’den kaçıyor
Halk Kiev’den kaçıyor
Minsk’e heyet göndermeye hazırız
"Minsk’e heyet göndermeye hazırız"
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Savaşın tanıkları A Haber’de
Savaşın tanıkları A Haber'de
Daha Fazla Video Göster