25 Şubat 2022, Cuma
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Rusya Polonya sınırını vurabilir!
Polonya - Ukrayna sınırına giderek bölgedeki son durumu paylaşan A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali son derece önemli açıklamalarda bulunuyor. 50 kilometrelik bir araç kuyruğunun oluştuğunu söyleyen Sali, insanların araçlarını terk ederek ağaçların içine girdiğini ve Rus uçaklarının bölgeyi vurabileceğini ifade etti.