Rusya kimi destekliyor? Donald Trump mı? Kamala Harris mi?

FBI'dan seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya seçim merkezlerini arayıp sahte bomba ihbarı yapıyor seçime müdahale ediyor." denildi. Konuya ilişkin Gazeteci Mete Sohtaoğlu, “Dün geceden itibaren seçim sistemine müdahaleden ziyade psikolojik olarak sandığa gitmeye çalışan ABD seçmeninin üzerinde bir baskı kuruldu. Çünkü, Irak’tan havalanan kamikaze İHA’ları insanlara İsrail’e saldırmaya başladı haberlerinden ziyade ABD seçimlerine ilişkin rüşvet alındığına ilişkin bir kampanya var. ABD seçimlerini Trump lehine Harris aleyhine çeşitli mesajlar paylaşılıyor. Kısacası Rusya, Donald Trump’ı destekliyor.”

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