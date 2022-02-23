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Rusya Kiev'deki bayrağını indirdi

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Giriş: 23.02.2022 16:14
Diplomatik personelinin Ukrayna'dan tahliyesine başlayan Rusya, Kiev büyükelçiliğindeki Rus bayrağını indirdi. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Ukrayna'daki haber nöbetini sürdürüyor. Bölgedeki son durumu ve yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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