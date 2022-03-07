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Rusya büyük harekata başlıyor mu? Rus ordusu Kiev'in kapısında

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Giriş: 07.03.2022 20:07
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, krizde 12.güne girildi. Rusya'nın bu süreç boyunca izlediği strateji çoğu uzman tarafından yorumlanırken Rus güçlerinin bölgedeki ilerleyişi de hızla sürüyor. Peki Rus ordusu Ukrayna'da nasıl ilerledi? Rusya büyük harekata başlıyor mu? İşte detaylar... .
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