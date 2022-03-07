07 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya büyük harekata başlıyor mu? Rus ordusu Kiev'in kapısında
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, krizde 12.güne girildi. Rusya'nın bu süreç boyunca izlediği strateji çoğu uzman tarafından yorumlanırken Rus güçlerinin bölgedeki ilerleyişi de hızla sürüyor. Peki Rus ordusu Ukrayna'da nasıl ilerledi? Rusya büyük harekata başlıyor mu? İşte detaylar... .