Rusya Avrupa’ya kabus gibi çöktü: Dmitry Medvedev: Doğalgaza 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünya!

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un Rusya’ya karşı yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2’nin durdurulacağını açıklamasından sonra Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den cevap geldi. Medvedev, "Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz" mesajını verdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 avrodan başladı. Mart vadeli doğal gaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 avro seviyesinde işlem gördü.

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

(Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev)

MEDVEDEV'DEN ALMANYA'NIN YAPTIRIM KARARINA CEVAP

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Rusya'ya karşı yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2'nin durdurulacağını açıklamasından sonra Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den cevap geldi.

"2.000 € ÖDEYECEKLERİ CESUR YENİ DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ"

Mevdeyev Kuzey Akım 2'nin durdurulmasına ilişkin Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceğini söyledi.



Medvedev "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.



Şansölye Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için adımlar attığını söyledi.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ, KUZEY AKIM 2 PROJESİNİN ONAY SÜRECİNİ DURDURMA KARARI ALDI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

Scholz, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın kararını eleştirerek "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi.

Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, AB'nin gün içerisinde ilk "yaptırımlar dizisine" karar vereceğini belirterek "Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.

Söz konusu kararı Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüştüğüne işaret eden Scholz, "Şimdi her şeyi yeniden değerlendirilme zamanı." dedi.

Alman Şansölye, Fransa ve Almanya olarak Ukrayna krizine ilişkin Normandiya formatını sürdürmek istediklerini ve görüşme tekliflerinin devam ettiğini bildirdi.

Scholz, bir soru üzerine Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevk etmeyeceğini tekrarlayarak Ukrayna'ya var olan ekonomik desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Almanya Başbakanı, bölgede durumun ciddi olduğunu, Rusya'nın sınırda hala tüm Ukrayna'yı işgal etmeye yetecek askeri bulunduğunu ve bundan sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini söyledi.

Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın provokasyonuna gelmediği için de büyük bir saygıyı hak ettiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya'nın kararının BM Şartı'nın açık ihlali olduğunu belirterek "Kırmızı çizgi aşıldı." dedi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

(Almanya Başbakanı Olaf Scholz)

Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.