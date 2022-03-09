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Rus tankı Ukrayna birliklerini böyle vurdu! İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

A Haber
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Giriş: 09.03.2022 09:20
Son dakika Ukrayna haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'da Rus tankının Ukrayna güçlerine ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Rus ordusu Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları da vurdu. İşte savaştan sıcak görüntüler...
Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu RUS TANKI UKRAYNA BİRLİKLERİNİ VURDU

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Rusya askeri noktaları vuruyor
Rusya askeri noktaları vuruyor
Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu
Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu
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