Mersin'de kaybolan yaşlı kadın 7 gün sonra sağ bulundu! İnsan açlık ve susuzluğa ne kadar dayanabilir?

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gün önce kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, ormanlık alanda sağ bulundu. Peki, Kılıç bir hafta boyunca hayatta kalmayı nasıl başardı? İnsan vücudu açlık ve susuzluğa ne kadar dayanabilir? İç hastalıkları ve metabolizma uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.