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Haberler Galeri Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu! Rus tankının vurulma anı kameraya yansıdı | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu! Rus tankının vurulma anı kameraya yansıdı | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Son dakika Ukrayna haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'da Rus tankının Ukrayna güçlerine ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Rus ordusu Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları da vurdu. Öte yandan Harkov'da bir apartman vuruldu. Rus tankının vurulma anı da anbean kamerada. İşte savaştan sıcak görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 11:45
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Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu! Rus tankının vurulma anı kameraya yansıdı | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Rusya - Ukrayna savaşı 14. gününde de devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu! Rus tankının vurulma anı kameraya yansıdı | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler
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Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu! Rus tankının vurulma anı kameraya yansıdı | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Bu görüntüler çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan.

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Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu! Rus tankının vurulma anı kameraya yansıdı | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

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Rus tankı Ukrayna birliklerini vurdu! Rus tankının vurulma anı kameraya yansıdı | İşte Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Rus birlikler kentte ilerleyişini sürdürürken bir tankın Ukrayna güçlerine ateş açtığı anlar kemaraya yansıdı.