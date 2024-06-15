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Rus Savaş Gemileri Küba'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 11:47
Güncelleme:15.06.2024 11:47
Rus savaş gemileri Amerika Birleşik Devletlerinin hemen yanına, Küba'ya demir attı. Rus filosunda bir de nükleer enerjiyle çalışan denizaltı bulunuyor.
Rus Savaş Gemileri Küba’da
Rus Savaş Gemileri Küba'da
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