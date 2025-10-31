31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Rus kamikaze İHA’sının Ukrayna’yı vurduğu an kamerada
Rus kamikaze İHA’sının Ukrayna’yı vurduğu an kamerada

Rus kamikaze İHA’sının Ukrayna’yı vurduğu an kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 13:05
Rus ordusu, savaşın şiddetlendiği Ukrayna'nın Sumi kentine kamikaze İHA ile saldırı düzenledi. Bomba yüklü insansız hava aracının patladığı o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Rusya'nın bu saldırıları sıkça tercih etmesinin nedeni ise İHA'ların radara yakalanmaması ve kayıp vermeden saldırı yapabilmesi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus kamikaze İHA’sının Ukrayna’yı vurduğu an kamerada
Rus İHA’sının Ukrayna’yı vurduğu an
Rus İHA’sının Ukrayna’yı vurduğu an
İngiliz basını zirvenin neden iptal edildiğini yazdı!
İngiliz basını zirvenin neden iptal edildiğini yazdı!
Fransa’da rafineride soygun girişimi!
Fransa'da rafineride soygun girişimi!
Kanlı çete operasyonu: 132 ölü
Kanlı çete operasyonu: 132 ölü
İç savaş Sudan’ı kana buladı!
İç savaş Sudan'ı kana buladı!
Trump-Putin zirvesi resmen iptal oldu
Trump-Putin zirvesi resmen iptal oldu
Nepal’de dağcıların kampına çığ düştü
Nepal'de dağcıların kampına çığ düştü
Rusya’dan Ukrayna’ya 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle saldırı!
Rusya'dan Ukrayna'ya 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırı!
Louvre’dan çalınan mücevherler hala kayıp!
Louvre'dan çalınan mücevherler hala kayıp!
New York Tımes’ta Gazze depremi!
New York Tımes'ta Gazze depremi!
Yerli eğitim uçağı HÜRJET İspanya yolcusu!
Yerli eğitim uçağı "HÜRJET" İspanya yolcusu!
Dünyanın beklediği zirveden hangi sonuçlar çıktı?
Dünyanın beklediği zirveden hangi sonuçlar çıktı?
Daha Fazla Video Göster