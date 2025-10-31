Rus kamikaze İHA’sının Ukrayna’yı vurduğu an kamerada

Rus ordusu, savaşın şiddetlendiği Ukrayna'nın Sumi kentine kamikaze İHA ile saldırı düzenledi. Bomba yüklü insansız hava aracının patladığı o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Rusya'nın bu saldırıları sıkça tercih etmesinin nedeni ise İHA'ların radara yakalanmaması ve kayıp vermeden saldırı yapabilmesi.

