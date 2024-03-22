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Rus basını duyurdu! Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 21:32
Son dakika haberi... Rus basının duyurduğu habere göre başkent Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.
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